د کییف متحدانو له اوکراین سره د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه
د اوکراین متحدانو له هغه هېواد سره د دوامدارو مرستو ژمنه کړې ده خو په دې اړه یې لا نور تفصیلات نه دي ورکړي. دا پرمختګ د اګست پر ۱۸مه په واشنګټن کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د اوکراین د ولسمشر وولودومیر زېلېنسکي او د اروپايي مشرانو ترمینځ د یوې غونډې پر مهال شوی دی. د بهرنۍ پالیسۍ یو شنونکی وايي د لویدیځ لخوا اوکراین ته د امنیتي ژمنو وړاندیزونه د سولې په راتلونکو خبرو کې د زېلېنسکي دریځ قوي کولای شی. د مشال راډيو د خبر مرکزي څانګې د بېلا بېلو نړیوالو اژانسونو په مټ دا راپور جوړ کړی دی.