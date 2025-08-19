د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
سه شنبه ۲۸ زمری ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۳۶
مولټي مېډیا

د کییف متحدانو له اوکراین سره د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه

د کییف متحدانو له اوکراین سره د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه
Embed
د کییف متحدانو له اوکراین سره د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه

No media source currently available

0:00 0:02:57 0:00

د اوکراین متحدانو له هغه هېواد سره د دوامدارو مرستو ژمنه کړې ده خو په دې اړه یې لا نور تفصیلات نه دي ورکړي. دا پرمختګ د اګست پر ۱۸مه په واشنګټن کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د اوکراین د ولسمشر وولودومیر زېلېنسکي او د اروپايي مشرانو ترمینځ د یوې غونډې پر مهال شوی دی. د بهرنۍ پالیسۍ یو شنونکی وايي د لویدیځ لخوا اوکراین ته د امنیتي ژمنو وړاندیزونه د سولې په راتلونکو خبرو کې د زېلېنسکي دریځ قوي کولای شی. د مشال راډيو د خبر مرکزي څانګې د بېلا بېلو نړیوالو اژانسونو په مټ دا راپور جوړ کړی دی.

XS
SM
MD
LG