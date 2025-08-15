د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
جمعه ۲۴ زمری ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۴۴
مولټي مېډیا

سهارنۍ خبري مجله

سهارنۍ خبري مجله
Embed
سهارنۍ خبري مجله

No media source currently available

0:00 0:29:57 0:00

دافغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه او خبري رپوټونه

XS
SM
MD
LG