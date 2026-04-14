خبرونه
د تکواندو افغان لوبغاړي یعقوبي خپل ارمنستاني سیال ته ماته ورکړه
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبغاړي مهدي یعقوبي د اوزبېکستان په نړیوالو سیالیو کې خپل ارمنستاني سیال ته ماته ورکړه.
دا مسابقه چې نن په اوزبېکستان کې ترسره شوه، د افغانستان د نوو ځوانانو د تکواندو ملي لوبغاړی مهدي یعقوبي وتوانېد په منفي ۴۵ کیلوګرام وزن کې خپل ارمنستاني سیال ته شکست ورکړي او په دغو سیالیو کې بل پړاو ته لار ومومي.
د نوو ځوانانو د تکواندو نړیوالې سیالۍ د اوزبېکستان په کوربهتوب پرون پیل شوې چې پکې څلور افغان لوبغاړو ګډون کړی دی.
په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ د یوسل او پنځلس هیوادونو نهه سوه یو نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
ګوتېرش: د ایران او امریکا خبرې دې بیرته پيل شي
د ملګرو ملتو سرمنشي له واشنګتن او تهرانه وغوښتل چې د سولې خبرې بیرته پيل کړي.
انتونیو ګوتېرش په ایکسپاڼه کې د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې له دواړو لوریو دا هم غوښتې دي چې اوربند رعایت کړي او د هرمز په تنګي کې دې د بیړیو د تګ راتګ په برخه کې د نړیوالو حقونو درناوی وکړي.
د ملګرو ملتو د سرمنشي دا څرګندونې وروسته تر دې خپرې شوې دي چې د اونۍ په پيل کې د پاکستان په پلازمینه اسلام اباد کې د امریکا او ایران تر منځ د سولې خبرې بې نتیجې پای ته ورسیدې.
تر دې خبرو یوه ورځ وروسته امریکا په فارس خلیج کې د ایران د ټولو بندرونو لارې بندې کړې.
واشنګتن ویلي دي چې تهران ته یې ټولې سرې کرښې روښانه کړې دي، اوس توپ د اسلامي جمهوریت په ډګر کې دی چې یوې موافقې ته ورسیږي.
دافغانستان دوه تنکي تکواندوکاران سه شنبه تاشکند کې دنړیوالو سیالیو د لوبې میدان ته کوزیږي
دافغانستان د تنکیو ځوانانو دتکواندو د ټیم دوه لوبغاړي نن سه شنبه په تاشکند کې نړیوالو سیالیو کې خپلو ساریو سره د لوبې میدان ته ځي.
دفدراسیون ویاند ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې مهدي یعقوبي د ارمنستان لوبغاړي دیوید دانیلیان سره لوبه کوي او د بریا په صورت کې به د پیرو لوبغاړي سره لوبه وکړي.
دغه راز سدیس سکندر د قرغیزستان لوبغاړي ارتور اسماعیلوف سره لوبه کوي او که بریالی شي نو اوکرایني لوبغاړي سره به لوبه وکړي.
د افغانستان د تنکیو ځوانانو د تکواندو ټیم ۴ لوبغاړي د تاشکند په نړیوالو سیالیو کې برخه لري.
دغه سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ د وري په ۲۳ پیل شوې ددغې میاشتې تر ۲۸ مې دوام کوي.
د چارواکو په وینا ۱۱۶ هیوادونه او شاوخوا زر ورزشکاران په دې سیالیو کې برخه لري.
میدان وردګ او زابل ولایتونو کې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو تطبیق
افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستره محکمه په میدان وردګ او زابل ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکوي.
د میدان وردګ په سیداباد ولسوالۍ کې د يوې ښځې په ګډون څلورو کسانو ته د زنا او لواطت په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې.
یاد کسان د ابتدائیه محکمې لخوا هریو په دوه کاله تنفيذي بند او ۳۹ دُرو تعزیري سزا محکوم شوي وو او دغه سزا د سترې محکمې له تائيد وروسته تطبيق شوې.
په زابل ولایت کې هم د سترې محکمې د خبرپاڼې په اساس، د شاه جوی ولسوالۍ د ابتدائیه محکمې د پریکړې له مخې یو کس ته چې په غلا متهم وو په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه.
یاد کس په درې کاله تنفیذی حبس او ۳۹ درو محکوم شوی وو.
د بشري حقونو مدافع ډلې د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو تطبیق د انساني کرامت خلاف او له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي خو طالبان وايی دا کار د شریعت له احکامو سره سم کوي.
د افغانستان او ازبکستان دخصوصي سکتورونو ترمینځ د سلګونو ملیونو ډالرو د هوکړو لاس لیک
افغانستان کې دطالبانو د حکومت د صنعت او تجارت وزارت وايي دافغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمینځ د ۵۲۰ ملیون ډالرو په ارزښت د همکاري تفاهم لیکونه کابل کې لاسلیک شول.
د افغانستان دصنعت او تجارت وزارت خبرپاڼه وايي د دغو قراردادونو په اساس به افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو، د مالوچو د پروسس او دغه راز د سمنټو او د چرګانو د ساتنې او تولید د فابریکو په تاسیس کې همکاري کیږي.
د هوکړو په اساس به دافغانستان د ډبرو سکاره ازبکستان ته صادریږي او د دغه هیواد څخه به د موټرو پرزې واردیږي.
تیره اونۍ هم د ازبکستان په فرغانه کې د افغانستان د خصوصي سکتور او ازبکستان ترمنځ د څه باندې ۴۰۰ میلیونو ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره سه شنبې پر خپلې ایکس پاڼې ولیکل چې دغه توافقات "د خامو موادو ، دواجوړونې او نساجۍ په برخو کې د دواړو هېوادونو د سوداګرو له خوا لاسلیک شول".
که څه هم د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هېوادونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د سوداګرۍ په برخه کې ورسره پراخې اړیکې پالي.
پاپ لیو افریقا ته خپل سفر له الجزایزه پیل کړ
څورلسم پاپ لیو نن دوشنبه ( د حمل ۲۴مه) افریقا ته د خپل ۱۱ ورځني سفر په موخه الجزایر ته روان شو.
فرانس پریس لیکلي، هغه د کاتولیکانو لومړنی مذهبي مشر دی چې د الجزایر مسلمان هېواد ته سفر کوي.
د الجزایر یو ستر مسیحي مشر ژان پاول ویسکو ویلي چې پاپ لیو هڅه کوي چې " د نړۍ د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ د پلونو" په جوړونه کې مرسته.
څو ساعته مخکې تر دې چې لیو له روم څخه وخوځیږي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیو پر هغو غوښتنو نیوکه وکړه چې ویلې یې و، ایران کې دې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ټرمپ خبریالانو ته وویل: " زه د پاپ لیو لوی پلوی نه یم."
ټرمپ پر پاپ لیو تور پورې کړ چې له هغو هېوادونو سره لوبې کوي چې اټومي وسلې جوړوي.
پیټر ماجیار د هنګري نوی صدر اعظم شو
د هنګري د اپوزیسیون مشر پیټر ماجیار د پخواني صدراعظم ویکتور اوربان په وړاندې ټاکنو کې تاریخي بریا ترلاسه کړه.
اوربان چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نژدې متحد و تیره شپه وویل "د ټاکنو پایلې لا وروستۍ نه دي، خو وضعیت ورته د پوهیدو وړ او روښانه دی."
د هنګري د ټاکنو د کمېټې په وینا، نژدې ټولې رایې شمېرل شوي او د ماجیار بریا یقیني ده.
ماجیار په بوداپست کې خپلو پلویانو ته ویلي وینا کړې او ویلې یې دي چې لومړنی بهرنی سفر به یې وارسا ته وي.
استرالیا کې د لومړي ځل لپاره یوه ښځه د لوی درستیزې په توګه ټاکل کیږي
استرالیا نن دوشنبه ( د حمل ۲۴مه) اعلان وکړ چې د دغه هېواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د پوځ مشري یوې ښځې ته سپارل کیږي.
رويټرز لیکلي چې دغه پریکړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په لیکو کې د بدلونونو یوه برخه ده.
د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیزي ویلي چې سوزان کویل به په جولای میاشت کې د لوی درستیزې په توګه خپله دنده پيل کړي.
پنځه پنځوس کلنه کویل په ۱۹۸۷ کال کې پوځ سره یوځای شوې. هغې د افغانستان په ګډون په څو هېوادونو کې دنده ترسره کړې.
دا ګمارنه داسې مهال کیږي چې د استرالیا پوځ هڅه کوي خپلو لیکو کې د ښځینه افسرانو شمېر ډېر کړي.
دا مهال د استرالیا د دفاعي ځواکونو شاوخوا ۲۱ سلنه غړي ښځې دي.
امریکا سر له نن څخه د هغو بیړیو محاصره پيلوي چې د ایران بندرونو ته تګ راتګ کوي
د امریکا پوځ اعلان کړی چې د دوشنبې له ورځې به د هغو ټولو بېړیو سمندري محاصره پیل کړي چې د ایران بندرونو ته روانې دي یا له هغو څخه وځي.
د امریکا د مرکزي قوماندانۍ (سینټکام) عمومي قوماندانۍ په ټولنیزو رسنیو کې په یوه اعلامیه کې لیکلي: «دا محاصره به پرته له کوم توپیر څخه د ټولو هېوادونو پر بېړیو تطبیق شي چې د ایران بندرونو او ساحلي سیمو ته ننوځي یا ترې وځي؛ دا به د فارس خلیج او د عمان سمندر ټول ایراني بندرونه تر پوښښ لاندې راولي. د سینټکام ځواکونه به د هغو بېړیو د تګ راتګ ازادي محدوده نه کړي چې د هرمز له تنګي څخه د غیر ایراني بندرونو پر لور تېرېږي یا بېرته راګرځي.»
سینټکام همدارنګه زیاته کړه چې د محاصرې له پیل مخکې به نور تکمیلي معلومات د یوې رسمي خبرتیا له لارې سوداګریزو سمندري کارکوونکو ته ورکړل شي.
د امریکا د سمندري محاصرې د پیل نېټې ته په نژدې کېدو، ځینو تیل وړونکو بېړیو خپل مسیر بدل کړی یا له هرمز تنګي څخه لرې شوې دي.
دا وروسته له هغې ده چې د امریکا او ایران ترمنځ خبرې اترې د پاکستان په پلازمېنه اسلاماباد کې بې پایلې پای ته ورسېدې، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې امریکايي ځواکونه به د هرمز تنګی محاصره کړي.
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو واکسین همهاله کمپاین پيل شوی
د ماشومانو د ګوزڼ ضد ناروغۍ (پولیو) د واکسین کمپاین، نن دوشنبه د حمل میاشتې په ۲۴مه پیل شو.
په دې کمپاین کې شاوخوا دولس میلیونه او شپږ سوه زره له پنځو کلونو کم عمره ماشومان په افغانستان او پاکستان کې واکسینېږي.
« له پولیو څخه پاک افغانستان» ادارې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا کمپاین به د بامیان، دایکندي او غور ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
ویل شوي چې دا کمپاین به یوه اوونۍ وروسته په غور کې پیل شي، او په بامیان او دایکندي کې به د سړې هوا له امله په ځنډ سره پیل شي.
ټاکل شوې ده چې دا کمپاین به د حمل تر ۲۶مې پورې په افغانستان او پاکستان کې دوام وکړي.
دا دواړه هغه یوازیني هېوادونه دي چې لا هم پکې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې