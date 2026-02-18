کابل ښار، ډېر موټر؛ اړتیا ده که شوق؟

د کارته نو سیمې یو اوسېدونکی بهار چې کارځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وايي، که اړتیا نه وه نو کلي ( کلید) به یې هم په کې نه وه تاو کړې:
" دې بیروبار ته چې ګورو، د تیلو لوړې بیې ته، د عوارضو لګښتونو ته، دې ټول دومره جګرخونه کړی یم، چې که ډیر مجبور نه وی ولاکه مې کلي په کې تاو کړې وه، خو سهار وختی له کوره وځم کارته ځم ښاري ترانسپورت هم سم نه دی، مجبوره یم. "
دی زیاتوي چې په پلازمینه کې نفوس ډیر او د ښاري ترانسپورت لکه ملي بسونو شمیر کم دی او له امله یې خلک مجبوره دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي.
مخکې د ملي بس شرکت مسوولینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاري بسونو د کمښت خبره منلې وه.
د لغمان ولایت اوسېدنکی اسلام الدین بیا وايي، دوه ورڼه یې چې کور کې ورسره یو ځای اوسېږي او هم پلاریې موټرې لري، خو ده هم تازه ځانته موټر اخیستی دی، ځکه په خبره یې شوق یې ورسره دی:
" ما چې موټر اخیستی چکر لپاره مې اخیستی، ۲۰۰۰ ماډل موټر دی، خدای دې مجبوري نه راولي، چکرې په کې وهو، کله ننګرهار، کله یو ځای او کله بل ځای، بس ښه ساعت مو تیر دی ."
یو شمیر موټر پلورونکي وايي، کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډیر یې ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي:
له دې ډلې په کابل کې د یوه موټر پلورنځي مسوول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل:
" په سل فیصدو کې که شل فیصده یې له شوق واخلي، اتیا فیصده یې له مجبورۍ اخلي او د شوق لپاره چې دا موټرې اخلي دا ټول ځوانان دي. "
نوموړی زیاتوي چې ډیری هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي، چې په خبره یې له نورو هیوادونو اوږدمهالو رخصتیو باندې راځي او بیا یې دا موټرې بېرته پلوري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی حاجي زاهد چې لسیزې د لویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکی پاتې شوی بیا په دې نظر دی، چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا، خو د ده په خبره هم ډیری خلک یې د اړتیا له مخې استفاده کوي:
نوموړی زیاتوي:
" زیات خلک یې د خپلو ضروروتونو د رفع کولو لپاره کاروي او محدود خلک دي چې د شوق لپاره یې کاروي، زما خپل نظر دا دی چې موټر د ضروروتونو د رفع کولو لپاره دی، ځکه که شپه وي، ناروغ ولرې ممکن ریکشا او ټکسي پیدا نه کړې، نو دا یو ضرورت دی چې د انسان وسه ورسېږي او د خپل ضرورت د رفع کولو لپاره یو موټر ولري، خو بعضی کسان شوق هم لري، اوس زمونږ ګاونديان دي درې ورونه دي، درې موټرې لري هر یو ځانته په خپله طبعه یو موټر لري. "
د یادونې ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د موټر درلودل ټر ډیره اړتیا ګنل کېږي. ځکه د دغو سیمو اوسېدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي، چې روغتیايي مرکزونه ترې لرې دي او د ترانسپورتي وسیلو د نه شتون له امله له ستونزو سره مخ، ډیر ځله یې ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمیر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړه شوې هم دي.
خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډېرې ګڼه ګوڼې او ان له امله یې د هوا د ککړتیا راپورنه ورکړل شوي دي.
دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځې، راګرځي د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخواه په دې اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه.
د یاودنې ده چې په افغانستان کې له موټرو مخکې چې په راپور کې د مرکه شویو کسان د خبرو پر بنسټ تر دیره نن، سبا اړتیا ده، خلکو به اوږدې لارې پلی یا هم د حیواناتو په وسیله وهلې، ورسته بیا عرابه دارې کراچۍ او د اسونو ګاډۍ دود شوې.
افغانستان ته لومړنۍ موټر په ۱۹۰۴ کال کې راغی، او دا موټر امیر حبیب الله خان ځانته له پخواني بریتانوي هند څخه راوغوښت.
روایتونه دا دي چې ورسته بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې، چې د ده او درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی یې امان الله خان بیا ډېرې موټرې افغانستان ته وارد کړې.