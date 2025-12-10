د افغانستان او پاکستان د تړلیو لارو زیان کوم لور ته زیات دی

د افغانستان او پاکستان تر منځ د لارو له بندیدو، د دوه میاشتو په پوره کېدو سره، د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي، افغانستان د وارداتو او صاداراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکي نه دی.
د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په ۱۸ مه د طالبانو تر کنترول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي، دوی ایران، هند، ترکیې او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سونګ توکو د واردولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي.
دوه میاشتې وشوې چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان تر منځ ټولې لارې د مساپرو او سوداګرۍ پر مخ تړلي دي.
یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لېږد اجازه ورکړې ده.
دا لارې د اکتوبر په یولسمه د طالب او پاکستاني ځواکونو تر منځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو ورسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ، ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې وې وتړل شوې.
دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسوول خانجان الکوزی وايي، دواړه خواووې زیانمې شوي دي.
خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې، پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی:
" دواړه یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره، خو زه فکر کوم چې په دې وختونو د پاکستان په زیان ده دا خبره، ځکه پاکستان هغه مواد چې افغانستان کې خرڅېږي بل ځای یې نه شي وړلی، دغه مالونه په دغه ستنډزد باندې نه اروپا ته لېږلی شي، نه خلیج ته او نه بل پلو، او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی نو زه فکر کوم چې له شپیته فیصده نه زیات د لارو دا بندښت د پاکستان په زیان دی."
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندیدل دواړه لوری زیانمنوي وايي، دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، خکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسینونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي.
له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
" تجارت باید موجود وي، تجارت باید دوام ولري او له دې تجارت سره تړلې مساله دوه اړخیزه ترانزیت دی، دا نه تړل کېدای شي او نه باید وتړل شي، افغانستان د یو څو سیمه ییزو سامانونو لکه سارک، شانګهای، ایکو او د تجارت نړیوال سازمان غړی دی او دلته هوکړه لیکونه موجود دي، وچې پورې د محاطو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود دی، دا ټول هغه نړیوال کنواسیونونه او میثاقونه دي، چې د افغانستان د تجارو حقوق یې تضمین کړي دي. "
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند د دوی تر واک لاندې باختر اژانس سره په خپلې تازه مرکه کې ادعا کړې چې اوسمهال پاکستاني لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري خو پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي و، چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو تر منخ خبرو کې وړاندیزو وکړ، چې پاکستان دې دو اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام اباد دا وړاندیز رد کړ.
د سعودي عربستان په کوربه توب د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاوو ترمنځ دا خبرې د نومبر په ۳۰ مه شوې وې او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې وه.
خود پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابي په دې اړه بې خبري ښودلی وه.
اندرابي، د نومبر په ۲۱ په خپل اوونیز خبري کنفرانس کې د دې موضوع تر څنګ ویلي وو، اسلاماباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسله والو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړي دي.
د طالبانو حکومت بیا د ملاتړ دا ادعا په وار وار رد کړې ده.
د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، پاکستان تورن کړی چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي یې دي چې هغه هیواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بېرته پرانیستل شي چې اسلاماباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هېڅ حالت کې بیا نه تړل کېږي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو تر منځ د ترینګلتیاو د ختمولو په موخه تېرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیې او سعودي عربستان کې څلور پړاو ه خبرې شوې دي خو لارې لا هم تړلې دي.
دا ترینګلتیاوې د اکتوبر په نهمه په کابل او پکتیکا د پکستاني ځواکونو تر هوايي برید ورسته زیاتې شوې.