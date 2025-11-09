یو این - هبیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخامخ دی

د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام (یو ان - هبیتات) په افغانستان کې د کثافاتو او د اوبو د ناسم مدیریت له امله د خطرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې نن یکشنبه د نومبر ۹ مه په خپله اېکس پاڼه لیکلي افغانستان د چاپیریال د تخریب له اړخه له ګواښ سره مخ دی.
په بیان کې راغلي چې په دې هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت، او د شنو سیمو نشتوالي د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی دی.
د ملګرو ملتونو دې ادارې ټینګار کړی چې د ټولنې په کچه پر موخو ولاړو ښاري پراختیايي پروګرامونو له لارې چاپیریال خوندي کېدای او د افغانستان خلک یې له اوږدمهاله ګټو برخمن کیدای شي.
په همدې حال کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکې وايي د دوی په سیمو کې د کثافاتو مدیریت کمزوری دی.
د کابل اوسېدونکې شیبا روفي د یکشنبې په ورځ د نومبر په ۹ مه ازادي راډيو ته وویل:
" دلته یې د ۱۵ کوڅو لپاره یوازې یوه دانه د کثافاتو دولتي ډبه ایخې ده خو دلته ډېرې زیاتې کورنۍ ژوند کوي، که د ورځې پنځه یا شپږ ځلي هم دا کثافت دانۍ خالي شي بیا هم کمه ده، خو له بده مرغه ښاروالي له درې یا څلورو ورځو وروسته راځي او دا کثافت دانۍ انتقالوي، ان کله کله خو یوه اونۍ هم پاتې شي."
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنترول لاندې د کابل ښاروالۍ فرهنګي سلاکار نعمت الله بارکزي د روان کال په اګسټ میاشت کې ازادي راډيو ته ویلي وو چې په کابل کې د کثافت دانیو د ایښودلو پروسه پیل شوې او په دې ښار کې تراوسه ۱۵ سوه کثافت دانۍ کېښودل شوي او دوی هڅه کوي چې دا شمېر له ۵ زرو زیات شي.
د ننګرهار اوسېدونکي الفت الله هم ازادي راډيو ته وویل:
"ستونزې ډېرې دي، د ګڼې ګوڼې په ډکه سیمه کې د کثافت دانیو کمښت، دغه شان خلکو ته د عامې پوهاوی نه ورکول چې د اړتیا پر مهال خپل کثافت کوم ځای وغورځوي، او دغه شان د ښاروالۍ محدود خدمات."
په ورته وخت کې د هرات ولایت یوه اوسېدونکي هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وايي که څه هم په دې ښار کې د کثافت دانیو د مدیریت په برخه کې حکومت او ولسي وګړي هڅه کوي خو په خبره یې په دې برخه کې جدي مدیریت ته اړتیا ده.
نوموړي ازادي راډيو ته وویل:
" له بده مرغه په ځینو سیمو کې خلک عمومي ویالو ته چې مخکې په کې اوبه وې لکه د انجیل ویاله، نوې ویاله، د النجان ویاله دې ویالو ته خلکو د خپلو کورونو د فاضله موادو لارې کړې دي او دوی یې دې ویالو ته ایله کوي چې دا اوس د خلکو لپاره په یوه لویه ستونزه بدله شوې ده."
دوی ټینګار کوي چې نه یوازې حکومت، بلکې خلک هم د چاپیریال ساتنې مسولیت لري.
د چاپیریال د برخې یو شمېر پوهان وايي د پلاستیک ډېر کارول، د اوبو د سطحې او د ځکمې ککړتیا هغه عوامل دي چې له امله یې په خلکو کې تنفسي ناروغۍ پیدا کیږي.
د اوبو او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه نجیب الله سدید ازادي راډيو ته وویل:
" په وروستیو دوه لسیزو کې له پلاستیک نه ډېر زیاته ګټه اخیستنه د دې لامل شوې چې د پلاستیک ډېرې وړې زرې د انسان روغتیا ته زیان ورسوي، د اوبه پاسنۍ سطحه مکروبي شوې ده او د ځمکې لومړنۍ طبقه ککړه شوې چې د بادونو او د هوا د خرابېدو په وخت کې خلکو ته شدیدې تنفسي ناروغۍ پیدا کوي."
د طالبانتو حکومت په تېرو څه دپاسه څلورو کلونو کې په دوامداره ډول د اوبو او فاضله موادو د مدیریت په برخه کې د د نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده.
خو د افغانستان د ښاري سیمو یو شمېر اوسېدونکي بیا د شنو ساحو او پارکونو له نشتوالي شکایت کوي او وايي د ونو او شنو ساحو نشتوالي د ښارونو هوا ککړه کړې او د کورنیو لپاره یې د تفریح فرصتونه هم کم کړي دي.
مخکې د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهانو ازادي راډيو ته ویلي وو چې د پلازمینې کابل په ګډون د ښارونو د وضعیت د ښه کولو لپاره اړینه ده چې اوبه مدیریت شي، شنې سیمې پراخه شي او خلکو ته د اوبو د مصرف او پاکوالي په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
دوی ټینګار کوي چې د ښاري پلان جوړونې او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو ګډون ډیر مهم دی.