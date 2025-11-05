د بې پولې خبریالانو سازمان: طالبانو د خبریالانو لپاره ژوند کې د بېرې فضا رامنځته کړې ده

د بې پولې خبریالانو سازمان ( ار، اس، ایف) له نیولو ورسته له افغان خبریالانو د جبري اعترافونو اخیستل او په انلاین فضا کې یې خپرول د افغان خبریالانو د سپکاوي او ځپلو لپاره د طالبانو نوی تاکتیک دی.
دې سازمان پرون سې شنبه د نومبر په څلورمه په یوه اعلامیه کې د افغان خبریال مهدي انصاري جبري اعتراف خپرولو ته په اشارې ویلي، له نیولو وروسته له خبریالانو د جبري اعترافونو صحنې جوړول د طالبانو د ویرې خپرولو د ستراتیژۍ یوه بېلګه ده چې د دوی د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکي توګه کارول کیږي.
په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا د مسولې سېلیا مرسیر په حواله راغلي، د طالبانو استخباراتي اداره هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول خپلواکو راپورونو ورکولو مخه ونیسي.
په ورته وخت کې، یو شمیر افغان خبریالان هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیولو وروسته جبري اعترافونو ته اړ ایستل شوي دي.
یوې افغانې خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډيو ته وویل، جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
" دوی ځکه ځکه زنداني نه کړم چې زه خبریاله یم، ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده، خو دوی زه د یوې بهرنې رسنۍ سره د همکارۍ په تور ونیولم، داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده، خو ما مجبورا اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم، مانه یې د یوې پاڼې په سر ژمنه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله."
یو بل افغان خبریال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نوم او غږ خپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولی او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی داسې مهال چې په خبره یې ده له کورنیو رسنیو سره کار کاوه.
ار، اس، ایف ویلي له مهدي انصاري پرته حامد فرهادي، ابوذر صارم سرپلي، محمد بشیر هاتف او شکیب نظري هغه خبریالان دي، چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي او بندیان دي.
دغې ادارې دغه شان ویلي، دوه نور خبریالان هم په خپل سري ډول د طالبانو په بند کې دي، خو نومونه یې اخیستي نه دي.
په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړ ایستل شوي دي.
ار، اس، ایف ویلي د طالبانو دا "ویره خپرونکې" طریقه په کلکه غندي او د مهدي انصاري او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف دي د سمدستي خوشې کیدو غوښتنه کوي.
افغان خبریال مهدي انصاري د تېر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو او وروسته د طالبانو د لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په ۱۸ میاشتې بند محکوم شو.
د تېرې اکتوبر په دوهمه مه طالبانو د مهدي انصاري ویډیو خپره کړه چې هغه په کې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي خو د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول له نوموړي اخیستل شوی دی.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسوله سمیه ولي زاده وايي له خبریالانو نه د جبري اعترفونو اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکې پالیسې یوه برخه ده.
نوموړې ازادي راډيو ته وویل:
" د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضیعت لا بحراني کړي، د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د بیان ازادۍ ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او دغه شان دې بندي خبریالان هم ژر له بنده ازاد کړي."
د بې پولې خبریالانو سازمان زیاته کړې، له هغه وخته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې بیا واک ته رسېدلي، د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوې او تر اوسه لږ تر لږه ۱۶۵ خبریالان نیول شوي دي.
همدارنګه افغانستان د ۲۰۲۵ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړۍوال شاخص کې له ۱۸۰ هېوادونو څخه په ۱۷۵م مقام کې دی.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو ، افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د رسنیز کال له امله نه دی نیول شوی خو د دوی دا ادعا تل د خبریالانو او د بشري حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري رد شوې ده.